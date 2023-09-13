Стоимость российской нефти превысила установленный G7 ценовой потолок

МЭА: Стоимость нефти марки Urals в августе превысила «ценовой потолок» на $10
Российская нефть марки Urals в августе торговалась в среднем на уровне 70 долларов за баррель, это на 10 долларов выше установленного странами G7 «потолка цен», говорится 13 сентября в отчете Международного энергетического агентства.
Пятого декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти, перевозимой танкерами по морю. Кроме того, в этот же день вступил в действие потолок цен на российскую нефть, установленный отдельными странами Запада на уровне 60 долларов за баррель.
Отмечается, что в первую неделю сентября стоимость барреля нефти отечественной марки достигла 75 долларов. По оценкам экспертов, причиной роста цен на топливо стало сокращение его экспорта, что повлекло напряжение на мировых рынках.
Как писала «Парламентская газета», цены на бензин в России в последние месяцы бьют исторические рекорды, в том числе из-за увеличения объемов отгрузок топлива за рубеж. Эксперты подошли с осторожностью к прогнозам на будущее. В частности, если оперативно вступят в силу анонсированные меры регулирования и если удастся выровнять дисбаланс, который сложился между биржей и точками сбыта «на местах», можно будет избежать серьезного повышения цен.