Стоимость российской нефти превысила установленный G7 ценовой потолок

Российская нефть марки Urals в августе торговалась в среднем на уровне 70 долларов за баррель, это на 10 долларов выше установленного странами G7 «потолка цен», говорится 13 сентября в отчете Международного энергетического агентства.

Пятого декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти, перевозимой танкерами по морю. Кроме того, в этот же день вступил в действие потолок цен на российскую нефть, установленный отдельными странами Запада на уровне 60 долларов за баррель.

Отмечается, что в первую неделю сентября стоимость барреля нефти отечественной марки достигла 75 долларов. По оценкам экспертов, причиной роста цен на топливо стало сокращение его экспорта, что повлекло напряжение на мировых рынках.