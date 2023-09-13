На торгах в среду, 13 сентября, биржевая стоимость дизельного топлива превысила 72 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

13 сентября дизель стал дороже на 0,61 процента, цена составила 72 146 рублей за тонну. «Прайм» отмечает, что это уже девятый рекорд цен на дизельное топливо с начала сентября.

В августе дизель подорожал на 18,5 процента. Июльские цены составляли менее 57 тысяч рублей за тонну.