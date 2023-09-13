ЦБ повысил курс доллара на 14 сентября

Банк России установил на 14 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,9794 рубля, что на 1 рубль 28 копеек выше предыдущего показателя.

По данным Московской биржи на 16:09 мск, курс доллара составлял 96,51 рубля (плюс 1,66%). В то же время курс евро рос до 103,74 рубля (плюс 1,74%), курс юаня - до 13,24 рубля (плюс 1,9%).