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ЦБ повысил курс доллара на 14 сентября до 95,98 рубля

Банк России установил на 14 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,9794 рубля, что на 1 рубль 28 копеек выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 14 сентября
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Официальный курс евро повышен на 1 рубль 54 копейки, до 103,1066 рубля.

Официальный курс юаня вырос на 22 копейки, до 13,1735 рубля.

По данным Московской биржи на 16:09 мск, курс доллара составлял 96,51 рубля (плюс 1,66%). В то же время курс евро рос до 103,74 рубля (плюс 1,74%), курс юаня - до 13,24 рубля (плюс 1,9%).