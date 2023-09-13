ЦБ повысил курс доллара на 14 сентября до 95,98 рубля
Банк России установил на 14 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,9794 рубля, что на 1 рубль 28 копеек выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 1 рубль 54 копейки, до 103,1066 рубля.
Официальный курс юаня вырос на 22 копейки, до 13,1735 рубля.
По данным Московской биржи на 16:09 мск, курс доллара составлял 96,51 рубля (плюс 1,66%). В то же время курс евро рос до 103,74 рубля (плюс 1,74%), курс юаня - до 13,24 рубля (плюс 1,9%).