Названы продукты, которые в России подорожали больше всего за неделю

В России за неделю с 5 по 11 сентября огурцы, бананы и помидоры подорожали в среднем приблизительно на 4,2, 3,9 и 3% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата 13 сентября.

Так, рост цен на огурцы в 60 регионах варьировался на прошлой неделе от 0,1 до 10,0%, еще в 11 регионах он составил 10,1-18,5%.

Также на прошлой неделе увеличились на яйца куриные — на 1,3%, мясо кур — на 1,2%, колбасы вареные и рис — на 0,7%, сосиски, сардельки — на 0,5%, масло подсолнечное, соль поваренную и пшено — на 0,4%, чай черный — на 0,3%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%.

Кроме того, выросли цены на ряд лекарств. Например, корвалол и валидол в среднем подорожали на 0,5%, а аллохол — на 0,3%.