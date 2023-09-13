Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 38 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 4 по 11 сентября 2023 года выросли на 38 копеек - до 55,21 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 35 копеек и составили 51,02 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 возросли на 39 копеек, до 55,77 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 47 копеек и составила 67,37 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 рубль 6 копеек, до 62,64 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 79 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Карелия - на 3,2%, Республике Тыве и Томской области - на 3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 56,49 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 63,19 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 74,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,3 до 61,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,35 до 62,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 66,8 до 70,5 рубля за литр.