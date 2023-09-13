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Росстат: В России подорожали женские колготки и корвалол

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,19 процентов, с начала года — на 3,9 процента. Об этом сообщают данные Федеральной службы государственной статистики «Росстат» на среду, 13 сентября.

Росстат: В России подорожали женские колготки и корвалол
© Вечерняя Москва

Так, на 1,3 процента выросли цены на куриные яйца, на 1,2 процента мясо кур. Колбасы, свинины, рыба, кисломолочные продукты и хлеб поднялись в цене на 0,2 процента.

Кроме того, в цене увеличились мясо говядины и баранины, стерилизованное молоко, пшеничная мука на 0,1 процент.

Еще поднялись цены на непродовольственные товары, медикаменты и услуги. Цена подросла и на женские колготки, поднявшись на 0,6 процента. Среди медицинских товаров в цене увеличились корвалол и валидол на 0,5 процента.

Согласно данным Росстата, снизились цены на репчатый лук, картофель, свеклу и помидоры. Продукты подешевели почти на три процента.

Также цены снизились и на некоторые медицинские препараты — поливитамины, эргоферон и антибактериальная мазь левомеколь подешевели на 0,4 процента.

Из других непродовольственных товаров первой необходимости подешевели туалетное мыло, детские подгузники и стиральные порошки, следует из данных Росстата.

Также стало известно, что в России подорожают пиво и безалкогольные напитки. Как изменятся цены и почему происходит такая тенденция, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

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