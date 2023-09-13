Росстат: В России подорожали женские колготки и корвалол

С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,19 процентов, с начала года — на 3,9 процента. Об этом сообщают данные Федеральной службы государственной статистики «Росстат» на среду, 13 сентября.

Так, на 1,3 процента выросли цены на куриные яйца, на 1,2 процента мясо кур. Колбасы, свинины, рыба, кисломолочные продукты и хлеб поднялись в цене на 0,2 процента.

Кроме того, в цене увеличились мясо говядины и баранины, стерилизованное молоко, пшеничная мука на 0,1 процент.

Еще поднялись цены на непродовольственные товары, медикаменты и услуги. Цена подросла и на женские колготки, поднявшись на 0,6 процента. Среди медицинских товаров в цене увеличились корвалол и валидол на 0,5 процента.

Согласно данным Росстата, снизились цены на репчатый лук, картофель, свеклу и помидоры. Продукты подешевели почти на три процента.

Также цены снизились и на некоторые медицинские препараты — поливитамины, эргоферон и антибактериальная мазь левомеколь подешевели на 0,4 процента.

Из других непродовольственных товаров первой необходимости подешевели туалетное мыло, детские подгузники и стиральные порошки, следует из данных Росстата.