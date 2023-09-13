В Аргентине инфляция достигла самой высокой отметки с 1991 года

Рост цен в Аргентине в августе составил 12,4%, что является самым высоким показателем с 1991 года. Это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в августе 2023 года вырос на 12,4%, накопленный [с начала года] рост составил 80,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 124,4%", - говорится в докладе.

По данным его составителей, больше всего (на 15,6%) в августе выросли цены на продукты питания. За ними следуют услуги в сфере здравоохранения (+15,3%) и бытовая техника (+14,1%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.