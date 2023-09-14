В Госдуме спрогнозировали укрепление рубля

К концу года рубль может укрепиться, и эта тенденция продолжится в следующем году. Об этом заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что Центробанк проводит взвешенную денежную и кредитную политику, и это будет способствовать том, что рубль, скорее всего, укрепится. Он предположил, что это может случиться даже к концу года, и в следующем году продолжит укрепляться.

По словам депутата, российская экономика стабилизируется, Россия в значительной степени преодолела трудности, возникшие из-за санкций, растет ВВП. Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем это было до санкций, и поэтому повышается ее эффективность.

«Это базовые показатели, определяющие стоимость и привлекательность активов, выраженных в ценных бумагах», — подчеркнул Аксаков.

«Скорее всего, они будут расти в цене в силу разворота экономической ситуации в нашей стране», — сказал депутат.