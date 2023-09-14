Asahi Shimbun: СВО и глобальное потепление ухудшили качество кофе в Японии

"Некоторые фермеры добавляют апельсиновую цедру или дрожжи в кофейные зерна, чтобы усилить аромат во время ферментации зерен на этапе послеуборочной обработки", - рассказал японский специалист по кофе Ю Шимада. Тревогу среди кофеманов вызывает "проблема 2050 года" - половина территорий, на которых в настоящее время выращивается кофе Арабика, к 2050 году может стать непригодной для этого из-за глобального потепления. До этого стало известно, что 2-3 кружки кофе в день снижают риск развития депрессии и тревоги.