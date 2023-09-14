В ОПЕК предупредили об энергетическом хаосе

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о «начале конца» эпохи ископаемого топлива может спровоцировать энергетический хаос. Реализация подобного сценария приведет к ужасным последствиям для мировой экономики и ущербу для миллиардов людей, предупредил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам Аль-Гайс.

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По его словам, отвергать ископаемые виды топлива было бы «крайне рискованно и непрактично». Опасность подобных прогнозов заключается в том, что они сопровождаются призывами к прекращению инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Вышеуказанная риторика в отношении видов топлива, которые по-прежнему обеспечивают более 80 процентов мирового энергетического баланса, чревата рисками кризиса «беспрецедентного» масштаба.

Аль-Гайс заявил, что подобные прогнозы основаны скорее на идеологии, чем на фактических данных, и не берут в расчет технологический прогресс в отрасли, который способствует сокращению выбросов и усилению борьбы с глобальным потеплением. ОПЕК не игнорирует какие-либо источники энергии и технологии, однако считает необходимым, чтобы все заинтересованные стороны осознавали краткосрочные и долгосрочные энергетические реалии и риски.