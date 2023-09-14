Нефть Brent поднялась выше 94 долларов впервые с 2022 года
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 94 долларов за баррель. Последний раз таких значений топливо достигало 16 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
На пике цена на нефть Brent составляла 94,07 доллара за баррель. На момент написания статьи она находилась на отметки в 94,01 доллара за баррель. Последний раз нефть в Европе поднималась до этого уровня 16 ноября 2022 года.
Ранее Вашингтон и Лондон продлили разрешение на морскую перевозку нефти из России в Японию до 28 июня 2024 года.
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