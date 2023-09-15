Биржевая стоимость бензина в России обновила очередной рекорд

Биржевые цены на бензин АИ-92 обновили очередной максимум и превысили отметку в 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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По состоянию на 12:30 по московскому времени котировки этого вида топлива по территориальному индексу Европейской части России находились на уровне 70 384 рублей. Прирост с начала утренней сессии составил 1,07 процента.

Увеличение биржевых цен затронуло и премиальную марку АИ-95. Ближе к 12:40 котировки этого вида топлива незначительно выросли на 0,09 процента и достигли отметки в 76 341 рубль за тонну. В большей степени увеличилась стоимость летнего дизельного топлива — его котировки подскочили на 0,86 процента, до 73 676 рублей.

Приближение к знаковому рубежу началось накануне, 14 сентября. В ходе торгов стоимость тонны АИ-92 в моменте достигала 69 642 рублей за тонну, демонстрируя прирост в 1,55 процента. Эксперты связали подорожание бензина и дизеля в России в том числе с двукратным сокращением госвыплат представителям нефтяной отрасли по демпферному механизму с 1 сентября. В Минфине объясняли эту меру необходимостью сокращать дефицит федерального бюджета.