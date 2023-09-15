В момент публикации решения Банка России о повышении ключевой ставки с 12% до 13% курс доллара поднялся на 31 копейку. Об этом пишет РБК.

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых в связи с реализацией «существенных проинфляционных рисков: ростом внутреннего спроса, опережающего возможности расширения выпуска, и ослаблением рубля в летние месяцы».

При этом, если в 13.29 мск доллар торговался по 96,24 руб, то в момент публикации решения российского регулятора, в 13.30 мск он укрепился по отношению к рублю до 96,55.

По состоянию на 13.35 мск курс доллара к закрытию предыдущей торговой сессии снизился на 0,88%, до 96,48 руб., а курс евро потерял 0,91%, составив 102,87 руб.

Опрошенные изданием эксперты назвали решение о ключевой ставке – главной интригой для рынка. Однако аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских констатировал, что

«в условиях изолированности экономики, изменение ключевой ставки не оказывает должного влияния на курс национальной валюты».

По его словам, более сильное воздействие на курс рубля окажут продажи валюты Банком России. Всего с 14 по 22 сентября регулятор намерен продать валюты на общую сумму 150 млрд рублей, чтобы покрыть возможный скачок спроса после погашения 14 сентября выпуска еврооблигаций Минфина.

В свою очередь эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что повышение ключевой ставки в итоге позитивно скажется на курсе российской национальной валюты.