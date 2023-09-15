Эксперт рассказала, что будет происходить на российском фондовом рынке на следующей неделе

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова в разговоре с «Рамблером» дала прогноз на следующую неделю по ситуации на российском фондовом рынке.

По словам эксперта, в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов он рискует не найти новых драйверов для роста и развить нисходящую коррекцию.

«Сигналом в пользу медвежьего сценария выступит закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки 3100 пунктов со следующими целями движения к 3050 и 3000 пунктам. Говорить о сломе среднесрочного восходящего тренда можно будет ниже 2890 пунктов», – отметила Кожухова.

Она подчеркнула, что потенциальное укрепление рубля может стабилизировать индекс РТС в диапазоне 1000-1050 пунктов.

Кожухова также обратила внимание на то, что в ближайшие дни ожидаются важные корпоративные события. Среди них – публикация финансовых результатов OKEY за 1-е полугодие 2023 года по МСФО и собрания акционеров Белуга Групп, Татнефти, Черкизово, Русснефти по дивидендам.