Эксперт дала прогноз по курсу валют на следующей неделе

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала «Рамблеру», что будет происходить на валютном рынке на следующей неделе. Так, по ее словам, доллар, евро и юань при положении ниже сопротивлений 98,50 руб., 105,60 руб. и 13,50 руб. соответственно могут сохранить склонность к ослаблению и возвращению в район минимумов текущей недели в 92,44 руб., 99,40 руб., 12,65 руб.

Среди факторов, которые будут выступать в пользу российской валюты, – повышенные объемы продаж иностранной валюты ЦБ РФ до 22 сентября, а также более высокая процентная ставка ЦБ РФ (13%) с возможностью дальнейшего ее роста в ближайшие месяцы, указала специалист.

Она обратила внимание на то, что представители властей и руководители из финансовых кругов РФ в последние дни активно проводят словесные интервенции, подчеркивая неоправданно низкий курс рубля и перспективы его укрепления.

Она также высказалась о нефтяных фьючерсах. По словам собеседницы «Рамблера», они сохраняют настрой на развитие повышения, но выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Это, в свою очередь, указывает на риски коррекции от района очередного важного сопротивления $95 по сорту Brent ближе к $90-91,50, отметила Кожухова.

«При стабилизации выше указанной отметки, однако, котировки наверняка будут стремиться к 100 долл. с промежуточным значимым сопротивлением у 98,50 долл.», – добавила специалист.