Дан прогноз по ценам на нефть на следующую неделю

«Цены на нефть могут найти справедливый диапазон в районе $90-95 за баррель. При этом котировки очень чувствительны к перебоям на стороне предложения, поэтому любые форс-мажоры на добывающих предприятиях могут провоцировать скачки. В том числе не исключено временное достижение $100 за баррель», — отметил он.

Россия получает больше доходов от продажи нефти в условиях роста цен на природное топливо. По данным Международного энергетического агентства, в августе 2023 года Россия заработала $17,1 млрд от экспорта сырой нефти, что на $1,8 млрд, или 11,8%, больше, чем в июле. Это рекорд с октября 2022 года и максимум за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. баррелей в сутки до 7,2 млн баррелей в день, цены компенсировали это. Средняя цена нефти российской марки Urals в августе составила $70 за баррель, а в начале сентября достигла $75 за баррель. Это произошло на фоне сокращения российской добычи и экспорта, а также аналогичных действий Саудовской Аравии. Скидка Urals к маркеру Brent составила порядка $15 за баррель, что ниже уровня конца 2022 года в $30-40 за баррель.