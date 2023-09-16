СМИ: Россия получает все больше доходов из-за роста цен на нефть

Доходы России от продажи нефти продолжают расти на фоне роста цен на это сырье. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, в прошлом месяце экспорт сырой нефти принес России 17,1 млрд долларов. Это на 1,8 млрд больше, чем в июле, отмечает издание.

С конца июня нефть марки WTI подорожала на 26% и торгуется на уровне 96 долларов за баррель, российская Urals выросла в цене на 33%. После сокращения добычи странами ОПЕК+ оба этих показателя достигли почти десятимесячных максимумов.