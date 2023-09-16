СМИ: Россия планирует ввести минимальную цену на поставки пшеницы

Поставки пшеницы из России осуществляются в рекордных объемах, пишет обозреватель Энн Куинн в статье для Bloomberg. Она добавила, что на этом фоне цены на зерно существенно снизились.

Куинн уточнила, что российские аграрии второй год подряд собирают рекордный урожай зерна. Это приводит к укреплению позиций Москвы на мировом рынке в целом, но приводит к определенным последствиям.

Обозреватель уточнила, что на рынке у России очень мало конкурентов. Вместе с тем, наблюдается переизбыток предложения со стороны российских производителей, что приводит к снижению цен.

По ее данным, на этом фоне правительство страны намеревается ввести минимальную отпускную цену на пшеницу. Она добавила, что эта мера не только успокоит расстроенных сокращением доходов фермеров, но и пополнит бюджет России.

Минсельхоз США признает доминирование РФ на рынке пшеницы, заметила эксперт. Это выражается в том, что на этой неделе ведомство повысило свой прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам.