СМИ: Россия планирует ввести минимальную цену на поставки пшеницы
Поставки пшеницы из России осуществляются в рекордных объемах, пишет обозреватель Энн Куинн в статье для Bloomberg. Она добавила, что на этом фоне цены на зерно существенно снизились.
Куинн уточнила, что российские аграрии второй год подряд собирают рекордный урожай зерна. Это приводит к укреплению позиций Москвы на мировом рынке в целом, но приводит к определенным последствиям.
Обозреватель уточнила, что на рынке у России очень мало конкурентов. Вместе с тем, наблюдается переизбыток предложения со стороны российских производителей, что приводит к снижению цен.
По ее данным, на этом фоне правительство страны намеревается ввести минимальную отпускную цену на пшеницу. Она добавила, что эта мера не только успокоит расстроенных сокращением доходов фермеров, но и пополнит бюджет России.
Минсельхоз США признает доминирование РФ на рынке пшеницы, заметила эксперт. Это выражается в том, что на этой неделе ведомство повысило свой прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам.
Ранее сообщалось, что российские аграрии собрали по состоянию на середину сентября 112 млн тонн зерна.