В Турции прокомментировали сообщения о выпуске купюр номиналом 500 и 1 000 лир

Власти Турции, экономика которой переживает высокие темпы инфляции и обесценивания национальной валюты, не намерены в связи с этим вводить купюры номиналом 500 и 1 000 лир. Об этом сообщил вице-президент Джевдет Йылмаз, выступая в эфире телеканала Habertürk.

Он указал, что "в контексте работы властей такая тема не обсуждается". Таким образом он прокомментировал появившиеся в местных СМИ предположения, что Центробанк Турции готовится к печати денег более крупного номинала, к чему также призывают некоторые турецкие экономисты и аналитики.

В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир (около $7,5 по актуальному курсу). Когда эта банкнота только вошла в оборот в январе 2009 года, ее стоимость по рыночному курсу равнялась $131.

В связи с таким сильным обесцениванием турецкой валюты многие граждане испытывают трудности и неудобство при совершении оплаты товаров или услуг. Несмотря на широкое использование безналичных способов расчета, достаточно часто приходится прибегать и к оплате наличными. Нередко можно услышать жалобы граждан, что, например, даже для оплаты двух-трех месяцев аренды жилья или офиса приходится приходить в банк или обмен валюты с рюкзаком для многочисленных пачек купюр, а передвигаться так по городу может быть небезопасно. Поэтому многие турки считают, что ввод купюр более крупного номинала может несколько исправить эту проблему.