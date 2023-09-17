Экспорт из Молдавии в СНГ растет, в ЕС падает

За первые 7 месяцев 2023 года экспорт товаров из Молдавии составил более $2,3 млрд, снизившись почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Молдавии.

При этом поставки в страны ЕС за январь-июль уменьшились на 8% и составили$1,4 млрд. На долю ЕС приходится 62,3% всего экспорта Молдавии.

«В январе-июле 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму $585,3 млн (на $68,1 млн или на 13,2% больше, по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,9% от общего объема экспорта», — также уточняется в сообщении бюро.

Это почти 25% от общего объема. Такой рост обеспечил в основном экспорт на Украину, увеличившийся на 20,3%.