Мир испытывает дефицит дизельного топлива

Мировые нефтеперерабатывающие мощности сталкиваются с растущими трудностями в производстве дизельного топлива. Запасы этого вида горючего в мире находятся на крайне низком уровне на фоне усиливающегося спроса и дефицита предложения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сокращение добычи нефти лидерами ОПЕК+ — Саудовской Аравией и Россией — только обострило ситуацию, поскольку эти сорта нефти в основном используются для производства дизельного топлива. 5 сентября обе страны объявили о продлении ограничений добычи до конца года, когда спрос на дизель обычно растет. Курс ОПЕК+ не позволит быстро нарастить поставки на мировой рынок. В свою очередь это начало разгонять инфляцию, добавив ей новый импульс, поскольку экономика начала испытывать трудности с логистикой и промышленностью.

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Жаркая летняя погода в Северном полушарии вынудила многие НПЗ работать в медленном темпе, оставив запасы на критически низком уровне. Рынку также не хватает мощностей, закрытых из-за пандемии. В то же время спрос на авиатопливо и бензин резко возрос после снятия ограничений и уже приблизился к допандемийному уровню. В минувший четверг фьючерсы на дизтопливо в США достигли отметки в $140, что является абсолютным рекордом в это время года. В ЕС за аналогичный промежуток времени цены на дизель взлетели на 60%, уточняет издание.

Эксперты все больше обеспокоены ситуацией на рынке дизельного топлива.

«Мы рискуем увидеть продолжающуюся тесноту на рынке, особенно для дистиллятов, перед зимними месяцами», — отметила Торил Босони из Международного энергетического агентства.

«Нефтеперерабатывающие предприятия сталкиваются с трудностями в обеспечении спроса», — подтвердил Каллум Брюс из Goldman Sachs.

По его словам, им приходится удовлетворять резко возросший спрос на авиатопливо и бензин, оставляя дизель в стороне.

«Проблема носит скорее поставочный, нежели спросовой характер», — считает Юджин Линделл из консалтинговой компании FGE.

Он отмечает, что запасы в Европе находятся на критически низком уровне из-за неполадок на НПЗ летом, а планы экспорта дизтоплива из Китая и России недостаточны для компенсации дефицита.