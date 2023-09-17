Эксперты рассказали об опасном дефиците дизельного топлива по всему миру

На мировых рынках наблюдается опасный дефицит дизельного топлива, пишут эксперты Джек Виттелс, Рэйчел Грэм, Чунци Сюй и Алекс Лонгли в статье для Bloomberg.

По данным экспертов, кризис на нефтяном рынке привел к проблемам в промышленности и логистике и, как следствие, к выходу инфляции на новый уровень.

Аналитики заметили, что на ситуацию оказывает значительное влияние политика Саудовской Аравии, России и других государств ОПЕК+, сокративших добычу нефти, используемой для производства дизельного топлива.

По их оценке, если страны организации не изменят свою политику, то нарастить поставки топлива на мировой рынок не получится.

Кроме того, отметили эксперты, в отрасли фиксируется нехватка производственных мощностей, закрытых в период пандемии коронавируса. Они добавили, что в настоящее время спрос на бензин и авиационное топливо приблизился к допандемийному уровню.