Названа сумма активов нерезидентов на счетах российских брокеров

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров во втором квартале 2023 года достигли 1,06 трлн рублей — это на 23% больше, чем в январе-марте текущего года. Основной прирост обеспечили юридические лица, которые нарастили активы на 23,6%, до 1,021 трлн рублей, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных ЦБ.

При этом количество счетов иностранцев у российских брокеров увеличилось более чем на 5% за квартал, до 25,9 тысяч единиц. Здесь основной прирост обеспечили частные инвесторы, которые за квартал открыли 1,2 тысяч счетов у российских брокеров.

Видео дня

Такая динамика связана, во-первых, с редомициляцией и регистрацией офшорных компаний российскими организациями, а также со сменой юрисдикций компаниями, работающими в России. По словам источника издания в крупной инвесткомпании, западные контрагенты, которые продолжают взаимодействовать с Россией, вынуждены искать альтернативные места хранения денег и страны для расчетов, чтобы избежать вторичных санкций.

Санкции повлияли и на географию притока средств. Так, ранее популярные у российских компаний юрисдикции, например, Каймановы острова и Британские Виргинские острова, «начали учитывать санкционные ограничения, введенные против российских компаний», отметил управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), по ее словам, тоже изменили отношение к россиянам, хотя раньше привлекали российских инвесторов «теплым климатом и лояльностью».

В итоге динамика прироста активов клиентов из ОАЭ замедлилась на 42%, хотя раньше эта страна была одним из лидеров по притоку средств на счетах российских брокеров. Аналогичная участь настигла и Великобританию, которой принадлежат упомянутые ранее Каймановы и Виргинские острова. Раньше эта страна занимала второе место по объему средств на брокерских счетах в РФ — сейчас эту позицию заняли специальные административные районы (САР, внутренние офшоры), чьи активы выросли более чем в 13 раз, до 133,6 млрд рублей. Многократный рост также показали активы клиентов из внешних офшоров — Панамы, с Маршалловых Островов, островов Сент-Китс и Невис, Гернси и Гренады. Первое место по объему средств продолжает занимать Кипр (506 млрд рублей).