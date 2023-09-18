Экономист допустил краткосрочный рост доллара до 100 рублей

Курс рубля может проседать до 100 за доллар под воздействием сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев . Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, пока не создано условий для укрепления национальной валюты. С одной стороны, рост импорта на фоне снижения экспорта приводит к тому, что спрос на иностранную валюту превышает предложение. Кроме того, частью валют, в которых Россия начала рассчитываться, сложно воспользоваться. Прежде всего, речь идет о рупиях. С другой стороны, необходимы валютные ограничения по отношению к экспортерам, чтобы они быстрее возвращали валютную выручку в Россию, и в целом по отношению к капиталу как таковому.