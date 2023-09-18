Акции китайского девелопера рухнули на фоне задержания сотрудников

Акции крупнейшего китайского девелопера Evergrande с самой большой в мире задолженностью обвалились на четверть после сообщений о задержании сотрудников его подразделения по управлению активами. В моменте стоимость бумаг составила 0,465 гонконгских доллара, но к закрытию торгов, — 11:00 по мск стоимость бумаг отскочила к 0,61 гонконгскому доллару, что на 1,62% меньше чем закрытие предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствую данные торгов Гонконгской бирже.

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На фоне новостей о задержаниях упали и акции других китайских девелоперов. Котировки отраслевого индекса снизились более чем на 2%. По данным издания Reuters, задержания могут указывать на новое расследование против застройщика, что может еще больше усугубить его проблемы. Полиция не назвала ни причин, ни количество задержанных. До этого стало известно, что финансовое подразделение застройщика заявляло о сложностях с получением средств от реализации активов и невозможности обслуживать долги.