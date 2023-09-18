В ФРГ заявили о невозможности отследить, продолжает ли поступать газ из РФ

Власти ФРГ не обладают полной информацией о том, поступает ли российский газ в страну, так как договоры на поставки заключают частные компании, а не правительство.

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Об этом заявил на брифинге представитель Минэкономики Германии, пишет ТАСС.

«Договоры на поставки газа заключают компании, это частноправовые соглашения, они не заключаются федеральным правительством. Поэтому у нас нет полной картины того, как компании обеспечивают снабжение газом», - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Минэкономики ФРГ также отметил, что власти страны выступают против импорта российского газа, в том числе и в сжиженной форме.

«Но как я уже сказал, соглашения заключают компании. Отгрузка происходит отчасти в Германии, но есть и очень много других пунктов подачи в европейскую газовую систему, так что в отдельности это невозможно отследить», - констатировал представитель ведомства, заверив при этом, что идет «постоянная работа» над реализацией санкционного давления на Россию.

Ранее правительство Германии выкупило трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока - 2». Ожидалось, что в начале 2024 года будет открыт Балтийский СПГ-терминал и при его строительстве будет использована бездействующая в настоящее время инфраструктура, оставшаяся от «Северного потока». Однако 4 сентября стало известно, что эти трубы проданы.