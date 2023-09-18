Путин поручил принять меры для укрепления рубля
Во время совещания по проекту федерального бюджета президент России Владимир Путин поручил Центральному Банку и правительству принять своевременные меры по укреплению рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Путин также добавил, что ослабление национальной валюты является основной причиной ускорения инфляции.
«Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – заявил он.
Помимо этого президент выразил уверенность, что правительство и Центробанк смогут своевременно решить эту проблему.
«Необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – подытожил он.
Ранее Путин также заявил, что Россия выдержала санкционное давление.