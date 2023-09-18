Рубль по итогам торгов 18 сентября вырос по отношению к доллару и юаню

Рубль по итогам торгов в понедельник, 18 сентября, вырос по отношению к доллару и к юаню: иностранные валюты «закрыли торги» соответственно на отметках 96,55 рубля и 13,21 рубля за единицу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 по московскому времени за день снизился на 27 копеек, до 96,55 рубля, юаня — на пять копеек, до 13,21 рубля, евро поднялся на 12 копеек, до 103,05 рубля за единицу.

Центробанк РФ снова поднял ключевую ставку с 12 до 13 процентов. Это решение регулятора связано с ослаблением курса рубля. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие изменения в экономике спровоцируют повышение и при каких условиях ставку могут снизить.

В свою очередь президент России Владимир Путин 18 сентября поручил правительству страны и Центробанку своевременно принимать меры по укреплению рубля.