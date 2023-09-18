$96.65+0.01103.09+0.06

СМИ: Варшава призвала запретить импорт сжиженного газа из России

Варшава представила на рассмотрение Евросоюза свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Варшава призвала запретить импорт сжиженного газа из России
© РИА Новости

В список предложений вошли запрет на импорт алмазов из России и дополнительные санкции в сфере услуг.

Кроме того, Польша выступила с инициативой по введению запрета на импорт российского сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций может быть введен уже в октябре 2023 года.

Шульгинов: Спрос на СПГ из России превышает объемы его производства

В него могут войти рестрикции, затрагивающие финансовую, энергетическую, промышленную и другие сферы. В частности, в него могут включить передачу Киеву замороженных в 2022 году активов Банка России.

2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости