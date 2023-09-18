Варшава призвала запретить импорт сжиженного газа из России

Варшава представила на рассмотрение Евросоюза свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В список предложений вошли запрет на импорт алмазов из России и дополнительные санкции в сфере услуг.

Кроме того, Польша выступила с инициативой по введению запрета на импорт российского сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций может быть введен уже в октябре 2023 года.