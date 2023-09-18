СМИ: Варшава призвала запретить импорт сжиженного газа из России
Варшава представила на рассмотрение Евросоюза свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
В список предложений вошли запрет на импорт алмазов из России и дополнительные санкции в сфере услуг.
Кроме того, Польша выступила с инициативой по введению запрета на импорт российского сжиженного природного газа.
Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций может быть введен уже в октябре 2023 года.
В него могут войти рестрикции, затрагивающие финансовую, энергетическую, промышленную и другие сферы. В частности, в него могут включить передачу Киеву замороженных в 2022 году активов Банка России.
Рамблер: главные новости