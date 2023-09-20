Рубль в начале торгов укрепился к доллару, подешевел к евро и к юаню

Рубль в начале торгов укрепился к доллару на 25,25 копейки, подешевел к евро на 27,75 копейки и потерял к юаню 1,9 копейки, следует из данных Московской биржи .

Рубль в начале торгов на Московской биржи укрепился к доллару на 25,25 копейки, до 96,59 рубля, подешевел к евро на 27,75 копейки, до 103,5 рубля, и потерял к юаню 1,9 копейки, опустившись в цене до 13,28 рубля, передает ТАСС.