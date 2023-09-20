ЦБ оценит действия Мосбиржи из-за сбоя торгов на срочном рынке

Банк России начал оценку действий Московской биржи во время сбоя на срочном рынке, который произошел утром 13 сентября, когда торги были приостановлены почти на 4 часа, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Так надолго торги еще никогда не останавливались, если не учитывать приостановку торгов в феврале-марте 2022 года, когда торги останавливались почти на всех рынках биржи.

Как сообщалось, Мосбиржи 13 сентября на четыре часа – с 09:30 мск по 13:30 мск – приостанавливала торги на срочном рынке. Как позже пояснила биржа, ошибка возникла в работе торгово-клиринговой системы и привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка.

«В связи с этим было принято решение о возобновлении торгов с последней точки резервного копирования — в 4:45 мск, «что привело к технической отмене сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30 мск», — сообщала торговая площадка.



«Банк России в настоящий момент проводит оценку действий Московской биржи по реагированию на произошедший сбой», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор обратил внимание, что закон разрешает организаторам торгов принимать в отдельных случаях решения по признанию сделок незаключенными — в частности, если сделки были заключены с нарушением правил торгов, в том числе из-за технических сбоев.

Московская биржа также заявлал, что готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке. Однако считает, что убытки, понесенные во время приостановки торгов, были незначительными.

«Решение ПАО «Московская биржа» о компенсации убытков, заявленных инвесторами, является операционной деятельностью организатора торговли. Банк России не вмешивается в операционную деятельность поднадзорных организаций», — отметил регулятор.