Анонсированы «радикальные шаги» для снижения цен на бензин и дизель

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что в ближайшие дни в России примут «радикальные шаги», закрывающие лазейки для серого экспорта топлива. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Сорокин сделал на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что эти меры снизят цены на топливо на внутреннем рынке.

«Они [меры - прим.ред.] сейчас находятся в правительстве уже, чтобы эту возможность прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал. <…> И будут системные меры, которые не позволят это [серый экспорт] делать в будущем», - заявил замминистра.

Сорокин рассказал, что еще остаются проблемы с обеспечением топливом в некоторых южных регионах, передает «Интерфакс». Власти ведут с нефтяными компаниями переговоры о дополнительных поставках топлива, остаются лишь проблемы с ценообразованием.

В то же время он добавил, что в последние два дня бензин на бирже подешевел на семь процентов «только на слухах о мерах на топливном рынке», снижаются и цены на дизель.

По его словам, в правительстве рассчитывают решить проблемы с ценами в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам.

В августе дизельное топливо в России подорожало на 18,5 процента. Июльские цены составляли менее 57 тысяч рублей за тонну, а уже 13 сентября биржевая стоимость дизеля превысила 72 тысячи и установила новый рекорд.