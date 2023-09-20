Россия резко снизит добычу нефти

По итогам 2023 года суммарные объемы добычи сырой нефти в России составят 527 миллионов тонн. Об этом заявил первый вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2022 году показатель находился на отметке 535 миллионов тонн. Таким образом, за 12 месяцев снижение добычи должно составить восемь миллионов тонн. При этом Новак подчеркнул, что во второй половине 2023 года Россия продолжит диверсификацию поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Главными покупателями выступят Индия и Китай. Снижение объемов добычи во многом связано с «нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+», заключил вице-премьер.

Новак добавил, что к концу декабря объемы добычи газа в России достигнут уровня 642 миллиарда кубометров. К настоящему времени большую часть плана удалось реализовать. С начала года в стране добыли в общей сложности 410 миллиардов кубов этого вида топлива.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что нефтегазовые доходы России по итогам сентября 2023 года вырастут на 14 процентов в сравнении с показателем августа и составят около 733 миллиардов рублей.