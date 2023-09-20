В РФ могут ограничить отток капитала через дружественные страны
Правительство России рассматривает ряд мер валютного контроля в стране, в том числе с целью контроля оттока капитала через дружественные государства. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».
«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — сказал он.
Раскрывать их Моисеев отказался, поскольку меры все еще находят на обсуждении и неизвестно, какие из них в итоге реализуют. При этом, по его словам, они направлены «на отток капитала через дружественные страны». Моисеев считает, что рассматриваемые меры позволят сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.
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