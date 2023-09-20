Если бы руководство Центробанка (ЦБ) не повысило ключевую ставку с 8,5 процента годовых, курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

Благодаря нескольким повышениям ключевой ставки ЦБ удалось сдержать укрепление американской валюты к российской.

«Если бы ставка осталась 8,5 процента, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса», — заключил Заботкин.

15 сентября по итогам заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го показатель сохранялся на уровне 7,5 процента. В регуляторе объяснили очередное ужесточение денежно-кредитной политики необходимостью сдерживания проинфляционных факторов, которые продолжают мешать достижению целевого показателя в 4 процента.

С января по сентябрь 2023 года рубль ослаб к доллару на 40 процентов. Помощник президента Максим Орешкин в середине августа утверждал, что главной причиной столь резкого снижения курса российской валюты заключается в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ. Однако даже очередное ужесточение ДКП регулятора не привело к ощутимому укреплению рубля. Если в начале августа курс доллара преодолел отметку в 100 рублей, то ближе к вечеру 20 сентября он торговался на Московской бирже (Мосбирже) в районе 96,4 рубля.