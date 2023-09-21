Бензин на бирже подешевел

Цены на бензин и дизельное топливо на бирже в четверг продолжили снижение после рекордного роста в последние месяцы: бензин подешевел на 4-5,7%, дизель - более чем на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Биржевые цены на бензин Аи-95 начали снижаться еще в понедельник, АИ-92 дешевеет со вторника, а дизельное топливо - со среды.

В четверг стоимость бензина марки "Регуляр-92" на бирже в европейской части России снизилась на 5,74%, до 61,883 тыс. рублей за тонну , "Премиум-95" - на 3,97% до 66,521 тыс. рублей за тонну, летнее дизтопливо подешевело на 2,15%, до 71,869 тыс. рублей за тонну.

Биржевые цены на топочный мазут выросли на 2,57%, до 38,602 тыс. рублей за тонну, на авиакеросин подскочили на 17,54%, до 80,884 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 2,64%, до 27,756 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 3,67%, до 22,626 тыс. рублей за тонну.