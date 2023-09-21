Эксперт: запрет экспорта топлива из РФ может привести к увеличению мировых цен на дизель

"В глобальном масштабе мировые цены на дизельное топливо уже находятся на повышенном уровне из-за роста цен на нефть и нехватки перерабатывающих мощностей. Ограничение на экспорт российского топлива может усугубить данную проблему", - сказал он.

21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Не подпадают под ограничения несколько поставок, в том числе по индикативным балансам или протоколам в страны ЕАЭС, межправсоглашениям, транзит, гумпомощь и т. д. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в Минэнерго РФ. Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последнее время достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. 21 сентября бензин на бирже подешевел на 4-5,7%, дизель - более чем на 2%.