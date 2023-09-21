В Австрии предложили поставщикам раскрывать страну происхождения газа

Австрийским поставщикам энергии следует раскрывать происхождение используемого ими газа, заявил глава E-Control Альфонс Хабер. Об этом пишет «Прайм».

©

Руководитель австрийского регулирующего органа уточнил, что поставщики должны раскрывать информацию о продавцах газа в полном объеме. Кроме того, они обязаны сообщать, по каким линиям энергоресурс поступает в страну.

Хабер отметил, что прозрачность в сфере поставок газа позволит Вене снизить зависимость от поставок российских углеводородов до приемлемых значений.

Напомним, что в первой половине 2022 года в Евросоюзе проходили бурные дискуссии по вопросу о достижении полной или частичной независимости от российских газа и нефти.

Лидеры стран ЕС обещали перейти на зеленую энергетику, развивать альтернативные маршруты, договариваться с поставщиками из Азии и Африки.