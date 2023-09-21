Стало известно о подорожании арматуры

Арматура подорожала на 33 процента
Арматура подорожала с начала года на треть. Об этом "Российской газете" рассказали в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).
НОСТРОЙ совместно с Главгосэкспертизой по поручению Минстроя ведет еженедельный мониторинг цен на основные строительные ресурсы.
"По итогам 8 месяцев мы зафиксировали удорожание стали арматурной на 33%, - рассказывает президент организации Антон Глушков. - Справедливости ради надо сказать, что подрожал и остальной металлопрокат. Явных причин на сегодняшний день мы не увидели, поскольку в течение 2023 года каких-то серьезных всплесков, которые могли оказать существенное влияние, нами не зафиксировано".
У строителей при формировании смет есть параметр учета плановых показателей инфляции, отмечает Глушков. На 2023 год он составляет 5,9%, но сегодняшний рост стоимости на стройматериалы показывает, что уложиться в этот уровень строительной инфляции не получится.
"При возведении типового физкультурно-оздоровительного комплекса, по нашим оценкам, рост стоимости только металлопроката может привести к удорожанию всего объекта на 5%, а сметная прибыль составит всего 6%", - приводит пример Глушков.
"Мы однозначно видим, что величина нормы прибыли, даже при условии, что подрядчик будет работать безвозмездно, недостаточна, чтобы компенсировать удорожание. Правительством уже приняты меры поддержки: еще в 2021 году строители получили возможность пересматривать твердую цену контракта, которая регламентирована постановлением правительства №1315. Но действие документа распространяется только на те контракты, которые заключены до 31 декабря 2022 года. Поэтому нынешняя ситуация с резким увеличением стоимости арматуры - это еще один повод для того, чтобы этот механизм сделать постоянно действующим", - считает глава объединения.