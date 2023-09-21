Стало известно о подорожании арматуры

"Мы однозначно видим, что величина нормы прибыли, даже при условии, что подрядчик будет работать безвозмездно, недостаточна, чтобы компенсировать удорожание. Правительством уже приняты меры поддержки: еще в 2021 году строители получили возможность пересматривать твердую цену контракта, которая регламентирована постановлением правительства №1315. Но действие документа распространяется только на те контракты, которые заключены до 31 декабря 2022 года. Поэтому нынешняя ситуация с резким увеличением стоимости арматуры - это еще один повод для того, чтобы этот механизм сделать постоянно действующим", - считает глава объединения.