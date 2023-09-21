Предсказано будущее цен на бензин в России

В России до конца октября розничные цены на бензин и дизель могут упасть на 5-10 процентов. Таким мнением с NEWS.ru «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Снижение цен последует за введением правительством с 21 сентября ограничений на экспорт топлива. Эксперт считает, что эти меры обеспечат внутренний рынок достаточным количеством бензина и дизеля.

Он также указал, что считает эти меры оправданными, а также выразил уверенность, что ограничения вряд ли продлятся долго. Шнейдерман уверен, что меры не сильно повлияют на доходы нефтяных компаний. Правительство пошло на ограничения в связи со значительным ростом розничных цен. Например, как указал аналитик, бензин марки АИ-95 на независимых заправках уже дорожал до 65 рублей за литр.