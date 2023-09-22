Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов

«Относительная слабость, которую российский рынок проявляет пятую сессию подряд, увеличивает вероятность более глубокой и продолжительной коррекции. Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.