Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу, 22 сентября, опустился ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля 2023 года, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 10:05 мск индекс составляет 2993 пунктов (снижается почти на 1% к закрытию предыдущего дня). Индекс РТС снижается незначительно, до 982 пунктов.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 1,5%, располагаясь у новых минимумов с июля. «В последний торговый день недели распродажи могут продолжиться, поскольку рынок закончил четверг на минимуме», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиции».
«Относительная слабость, которую российский рынок проявляет пятую сессию подряд, увеличивает вероятность более глубокой и продолжительной коррекции. Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
Однако сценарий со спуском индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему тренду.