«Мы видим, что в пару к ужесточению фискальной и монетарной политики сейчас добавляется и более жёсткий валютный контроль. И трансформация валютного регулирования уже началась. На мой взгляд, анонсированные кабмином меры не окажут мгновенного эффекта. За доллар сейчас просят 96,17 рубля, за евро — 102,75 рубля и 13,41 рубля за юань. В начале же октября мне видится курс в следующем коридоре: порядка 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и юань по 13,5 рубля», — заключил собеседник RT.