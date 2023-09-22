Глава МИД Гондураса заявил о заинтересованности в расчётах в нацвалютах
Правительство Гондураса заинтересовано в расчётах со своими торговыми партнёрами в национальных валютах, заявил министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна.
«Да, так и есть. Важно искать альтернативы валютам традиционного использования, международным финансовым рецессиям», — цитирует РИА Новости Рейну.
По его словам, эти факторы ослабляют национальные возможности иметь более стабильные и сильные валюты.
Ранее президент России Владимир Путин призвал страны — члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.