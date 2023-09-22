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Глава МИД Гондураса заявил о заинтересованности в расчётах в нацвалютах

Правительство Гондураса заинтересовано в расчётах со своими торговыми партнёрами в национальных валютах, заявил министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна.

Глава МИД Гондураса заявил о заинтересованности в расчётах в нацвалютах
© globallookpress.com

«Да, так и есть. Важно искать альтернативы валютам традиционного использования, международным финансовым рецессиям», — цитирует РИА Новости Рейну.

По его словам, эти факторы ослабляют национальные возможности иметь более стабильные и сильные валюты.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны — члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.