Глава МИД Гондураса заявил о заинтересованности в расчётах в нацвалютах

Правительство Гондураса заинтересовано в расчётах со своими торговыми партнёрами в национальных валютах, заявил министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна.

«Да, так и есть. Важно искать альтернативы валютам традиционного использования, международным финансовым рецессиям», — цитирует РИА Новости Рейну.

По его словам, эти факторы ослабляют национальные возможности иметь более стабильные и сильные валюты.