Спрогнозирован срок ограничения экспорта топлива из России

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России станут временными и не продлятся слишком долго. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель нефтегазовой практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков.

«Мера ненадолго. Сейчас запрет введен бессрочно с сохранением действующих контрактов. Ожидаем, что запрет сохранится не более полутора месяцев», — спрогнозировал он.

По словам эксперта, более длительный срок ограничений может нести риски для нефтеперерабатывающей отрасли. Продолжительный запрет на вывоз топлива приведет к снижению утилизации НПЗ, так как мощности переработки превышают внутренний спрос, добавил Малков.

С 21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Причиной для такого решения названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке.