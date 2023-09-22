Минфин предложил в бюджетном правиле вернуться к расчетам по базовой цене нефти

Параметры бюджетного правила должны вернуться к исходящим из базовой цены на нефть, а не номинальной цифры, предложил на заседании правительства по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы министр финансов России Антон Силуанов.

«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель», — заявил чиновник, предложив принять такие параметры «на следующий и последующие годы».

«Та же самая цена (в $60 за баррель. — FM), которая, по сути, была положена в расчеты базовой суммы 8 трлн рублей», — добавил он.

С 2017 года в России действовало бюджетное правило, предполагавшее покупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) при ценах на нефть сорта Urals выше цены отсечения — в $40 за баррель – и продажу в случае, если цены были ниже этих значений. Затем цена отсечения ежегодно индексировалась, пока в 2022 году не достигла $44,2 за баррель.