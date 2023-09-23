В Японии предрекли миру дефицит пива из-за изменений климата

Миру грозит дефицит пива. Причина в изменениях климата. Глава японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки ожидает, что более высокие температуры снизят урожайность ячменя и качество хмеля, пишет Financial Times.

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Урожай ярового ячменя во Франции может снизиться на 18% к 2050 году, а в Польше — на 15%. Качество хмеля, ключевого компонента пива, упадет на 25% в одном из крупнейших производителей хмеля в мире — Чешской Республике.

Глава компании добавил, что нестабильные погодные условия в последние годы уже повлияли на урожайность ячменя. В результате цены на солод и пивоваренный ячмень в Европе в 2022 году достигли рекордных значений.