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Назван срок стабилизации доллара до 90 рублей

В Минэкономразвития назвали срок, к которому курс доллара стабилизируется до 90-92 рублей. Согласно оценкам министерства, это произойдет к середине 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на макропрогноз министерства.

Назван срок стабилизации доллара до 90 рублей
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В Минэкономразвития полагают, что к концу 2023-го давление на торговый баланс и курс российской валюты со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. В конце текущего и начале следующего года укреплению рубля будут способствовать «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры».

«С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар», — спрогнозировали в министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что к концу текущего года курс рубля укрепится. В ходе заседания правительства он спрогнозировал стоимость американской национальной валюты на уровне 94 рублей. Главным источником экономического роста страны он назвал инвестиции.