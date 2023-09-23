Экономист спрогнозировал курс рубля осенью

В ближайшие три недели российский рубль может укрепиться до 93 за доллар. Такой прогноз, основанный на нескольких факторах, сделал сотрудник CMS Institute Николай Переславский, сообщает «Ридус».

По его словам, 28 сентября начинается период налоговых платежей, и предприятиям понадобятся рубли. Это первый фактор.

Кроме того, на мировом рынке продолжает дорожать нефть, а российские власти могут ввести валютный контроль, ограничивающий отток капитала через дружественные страны.

Еще один фактор – введение с 1 октября экспортных пошлин с привязкой к валютному курсу. Пошлина составит от 4 до 7% таможенной стоимости и будет взиматься при курсе выше 80 рублей за доллар.

При этом эксперт не исключил, что рубль продолжит слабеть, если глобальная экономика уйдет в рецессию, а нефтяные цены упадут.