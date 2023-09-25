Названы самые популярные акции у инвесторов этим летом

Инвесторы покупают акции нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть и ожидания щедрых дивидендов.

Наибольшей популярностью у инвесторов летом 2023 года пользовались акции банков и нефтегазовых компаний — 30,6% и 24,1% сделок соответственно, сообщают «ВТБ Мои Инвестиции» со ссылкой на статистику среди своих клиентов. На третьем месте оказалась отрасль чёрной металлургии с 6,9%.

«Возросший интерес инвесторов к нефтегазовой отрасли связан с ростом мировых цен на нефть и выраженным сокращением дисконта в цене российских сортов нефти. Инвесторы играют на опережение, предвосхищая публикацию сильной отчётности и объявление щедрых дивидендов», — говорят в ВТБ.

Самые популярные акции этим летом:

Акции и облигации этим летом заняли в портфеле клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» доли 41,9% и 41,7% соответственно. Доля денег составила 14%, паевые фонды — 2,3%. Такое соотношение сохраняется с весны 2023 года.

Ранее аналитики оценили, какие компании могут заплатить дивиденды в этом году.