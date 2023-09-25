В ЦБ озвучили последствия введения «мембраны» для рубля

Сегментированность валютного рынка, в частности, введение механизмов так называемых «мембран», приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, предупредил представитель Банка России. Об этом пишет РБК.

Накануне с инициативой по введению новых механизмов регулирования валютного рынка выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава ведомства заметил, что решением проблемы с курсом рубля может стать аналог «китайской модели», то есть «некоей мембраны между внутренним и внешним рынками рублей».

В ЦБ отметили, что ограничения на движение капитала для поддержания бесперебойной работы финансовой системы в целом уместны, но только как краткосрочные меры и при условии, что фиксируются существенные риски для финансовой стабильности государства.

Кроме того, по мнению Банка России, ограничения такого типа «не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса».